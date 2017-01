Slitta l'appello del processo “Free-Tower”

Comincia con un inconveniente il processo d'appello ai 25 uomini del clan Falanga di Torre del Greco denominato “Free-Tower”. L'aula scelta al tribunale di Napoli era troppo piccola e per questo motivo il processo è stato rinviato a febbraio. Per i ras dei Falanga solo la costituzione delle parti e poi rinvio per la requisitoria del procuratore generale che tenterà la strada della conferma delle condanne che decimarono il clan corallino. I giudici della settima sezione penale della corte partenopea dovranno giudicare i componenti di una vasta organizzazione di narcos che rifornivano di droga le piazze non solo di Torre del Greco ma che coinvolgevano tangenzialmente anche altre città come Napoli, Massa di Somma, l'isola di Procida, e cittadine della provincia di Caserta e Salerno.

Un business che permetteva al clan di far arrivare sul mercato qualsiasi tipo di droga: cocaina, hashish, canapa indiana e marijuana. Le pene inflitti in primo grado lo scorso febbraio hanno raggiunto anche un massimo di 20 anni. Fondamentali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tra cui Domenico Falanga, figlio dello storico capoclan Peppe “o' struscio”.