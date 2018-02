Pusher dei Gionta in trasferta a Torre del Greco

È stato fermato dai carabinieri mentre cedeva una dose di crack ad un acquirente a Torre del Greco. Arrestato un pusher 25enne di Torre Annunziata, ritenuto vicino al clan Gionta, per spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato fermato a Torre del Greco dai militari che l'hanno colto sul fatto.

Perquisito, è stato trovato anche in possesso di 49 euro in contanti. L'assuntore è stato segnalato alla Prefettura. Il giovane pusher è invece in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Torre Annunziata.