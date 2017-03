Forzano posto di blocco con droga addosso: arrestati

Alla vista degli agenti della polizia stradale hanno pigiato il piede sull'acceleratore e per poco non hanno investito gli uomini di divisa. La loro corsa in autostrada si è però conclusa con le manette ai polsi. Protagonisti due giovani di 28 e 20 anni che si erano recati da Caserta a Boscoreale per comprare droga. Ai due era stato intimato l'alt dalla stradale all'imbocco del casello autostradale di Torre Annunziata sud che dovevano prendere per far ritorno a casa. Quando hanno visto la paletta abbassata, anziché fermarsi, hanno continuato la propria corsa sperando di seminare la polizia. Non è andata così visto che dopo pochi minuti si trovavano con le manette ai polsi. Gli agenti hanno perquisito l'auto su cui viaggiavano ed hanno trovato 522 grammi di marijuana e un grammo di cocaina.

La droga acquistata era del valore di mille euro. Non è chiaro se volessero rivenderla a Caserta e alle domande degli agenti hanno risposto di non aver visto la paletta. In queste ore verrà celebrato il processo con rito direttissimo dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Torre Annunziata. Gli investigatori intanto stanno riprendendo i controlli per monitorare l'arrivo di persone provenienti da altre città e province che vengono ad acquistare droga sia a Boscoreale che a Torre Annunziata come non accadeva da tempo. Con questo intento nelle ultime ore sono stati diversi i posti di blocco proprio all'imbocco del casello autostradale di Torre Annunziata sud, snodo fondamentale per l'arrivo in città o a Boscoreale.