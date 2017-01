Operazione “Clean 2”: patteggiate due condanne

Hanno scelto di patteggiare la propria pena subendo una condanna a quattro anni e due mesi a testa. È questa la pena inflitta ad A. D. ed A. M., per spaccio di sostanze stupefacenti. I due, scegliendo l'applicazione della pena, hanno ottenuto anche lo sconto di un terzo della stessa. Entrambi facevano parte dell'organizzazione che teneva le redini dello spaccio di stupefacenti all'interno del Piano Napoli di via Passanti Scafati a Boscoreale e che venne sgominata dall'operazione “Clean 2”. Un gruppo di pusher che utilizzava anche quattro minorenni per riuscire a gestire lo smercio di ogni tipo di droga all'interno degli isolati 25, 26, 27 e 28.

Altri indagati hanno provato a chiedere al giudice l'applicazione pena ma gli è stata negata e verranno giudicati tutti con rito ordinario. In totale erano 21 le persone coinvolte nell'operazione dello scorso fine maggio in cui vennero coinvolte anche le città di Napoli, Roma, Airola e Carinola. Due fra questi, due fratelli, hanno già patteggiato la condanna ad un anno e otto mesi lo scorso inizio settembre. Le indagini realizzate tra il 2014 e il 2016, hanno permesso ai militari di Torre Annunziata di ricostruire circa 400 episodi di spaccio di ogni tipo di sostanza stupefacente. All'interno del Piano Napoli, erano state costruite delle vere e proprie barriere architettoniche, cancelli e paletti in particolare, utili a sfuggire ai blitz delle forze dell'ordine.