Finti postini rapinano gioielleria a Boscoreale

Sono entrati in una gioielleria nella centralissima piazza Pace a Boscoreale fingendosi postini. Dopo pochi secondi il proprietario ed una dipendente hanno scoperto l'amara verità. Erano dei rapinatori decisi a portare via quanti più oggetti preziosi possibile. È successo ieri mattina quando la dipendente dell'esercizio commerciale si è vista puntare una pistola al viso ed è stata costretta a consegnare una serie di gioielli e i contanti presenti nella cassa in quel momento.

Un bottino il cui valore si aggirerebbe intorno ai 20mila euro, secondo le prime stime. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Boscoreale che stanno indagando sull'accaduto partendo dai nastri delle telecamere di sorveglianza della zona.