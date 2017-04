Rubarono a casa di un cieco dopo averlo legato: in manette

Entrarono in casa di una persona affetta da gravi handicap e, dopo averlo legato, portarono via duemila euro. Oggi i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno stretto le manette ai polsi ad uno dei due autori della efferata rapina. I militari hanno arrestato un cittadino rumeno su ordine del Gip del tribunale oplontina che ha accolto la richiesta della procura locale. I fatti contestati al 49enne risalgono allo scorso 22 gennaio.

Insieme ad un complice, entrò in un'abitazione nella periferia di Boscoreale abitata da un giovane ragazzo ipovedente e gravato di altri handicap. Dopo averlo legato, portò via dall'abitazione duemila euro in contanti ed alcuni oggetti d'oro per poi scappare all'arrivo del proprietario di casa e padre del ragazzo immobilizzato. Il presunto rapinatore è stato portato in carcere a Poggioreale dove riceverà la visita del Gip partenopeo per l'interrogatorio di garanzia. Continuano le indagini per individuare il suo complice.