Spaccio a via Settetermini: pusher donna in manette

È la strada che collega Torre Annunziata a Boscoreale ma da molti è conosciuta anche per essere divisa a metà da una delle centrali dello spaccio della zona: il Piano Napoli. Ancora un arresto per spaccio a via Settetermini dove i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi ad una 46enne di Boscoreale. La donna è stata sorpresa dai militari mentre cedeva una dose di marijuana ad un acquirente.

Un totale di cinque grammi di sostanza a cui vanno aggiunti i 50 trovati nell'abitazione della donna. Gli uomini della stazione locale hanno, infatti, trovato altra droga in casa, oltre a tutto il materiale necessario al confezionamento della sostanza, ed hanno proceduto all'arresto. La donna verrà giudicata con rito direttissimo dal tribunale di Torre Annunziata mentre il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.