Stesa al Piano Napoli a Boscoreale

Sono stati trovati a decine tra bossoli e fori alle luci dell'illuminazione pubblica. Al Piano Napoli di via Settetermini a Boscoreale sono stati presi d'assalto i lampioni lungo la strada. Usati per il tiro a bersaglio dagli autori di una vera e propria stesa. A scoprirlo sono stati i tecnici addetti alla manutenzione che hanno potuto verificare come molti illuminatori fossero stati colpiti da proiettili.

Insieme ai fori hanno trovato anche alcuni bossoli lungo la strada ed hanno avvertito subito le forze dell'ordine. Non è possibile capire quando realmente siano stati esplosi i colpi di pistola ma l'atto non è certamente casuale vista la grande concentrazione di pregiudicati all'interno del rione popolare, conosciuto da anni come una delle principali piazze di spaccio della zona.