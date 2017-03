Maltempo: crolla solaio di una palazzina a Boscotrecase

Il maltempo della giornata di martedì ha provocato non pochi danni e disagi soprattutto in provincia di Napoli. A farne le spese sono stati soprattutto edifici della provincia come è successo a Boscotrecase. In via Carlo Alberto, una delle zone più abitate della città, è crollato il solaio di una palazzina. Solo un colpo di fortuna ha evitato che ci fossero dei ferimenti. All'interno dell'appartamento all'ultimo piano non c'erano gli inquilini nel momento del cedimento. Addirittura un pezzo di solaio è caduto all'interno della culla di un bimbo che fa parte della famiglia che occupa quella casa ma fortunatamente anche lui non era in casa.

A provocare il cedimento potrebbe essere stato il forte vento unito alla pioggia che ha sferzato la provincia durante tutta la giornata e l'edificio, probabilmente con problemi strutturali, ha subito danni ingenti che rendono inagibile l'ultimo piano dello stabile. Inevitabili i disagi per le famiglie del palazzo dove sono intervenuti i vigili del fuoco di cui si attende la relazione per stabilire quando possano far rientro al suo interno.