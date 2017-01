Trovato arsenale della camorra a Boscotrecase

Un vero e proprio arsenale è stato trovato a Boscotrecase in un'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Trecase. I militari hanno trovato una grande quantità di armi da fuoco all'interno di una cabina per i contatori del gas. Il sequestro è avvenuto questa notte in via Tenente Luigi Rossi, nella cittadina ai piedi del Vesuvio. Gli uomini dell'Arma sono riusciti a mettere le mani su una mitragliatrice ed una pistola semiautomatica calibro 9, un moschetto a canne mozze e 852 proiettili di vario calibro e per varie armi.

I carabinieri hanno sequestrato immediatamente tutto il materiale e stanno verificando la loro provenienza. L'area in cui è stato effettuata l'operazione è da anni sotto il controllo del clan Gallo-Limelli-Vangone e gli investigatori stanno tentando di capire se siano state utilizzate in fatti di sangue. Per questo motivo verranno inviate ai colleghi del Racis per tutte le necessarie analisi e comparazioni.