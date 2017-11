Lavori alla condotta: Torre del Greco senza acqua

Erano programmati da tempo e domani, 30 novembre, verranno effettuati dei lavori alla rete idrica cittadina a Torre del Greco. Questo provocherà il blocco dell'erogazione idrica dalle 9 alle 17 in diverse zone della città. Varie le strade che dovranno subire i disagi. Nel dettaglio sono: via Amalfi, via Napoli, via Pisa, via Trieste, via Genova, viale Campania fino alla Caserma Carabinieri, via Catania e via Venezia.

Tutte le abitazioni presenti in queste strade e nelle loro immediate adiacenze verranno private del servizio fino alla fine dei lavori prevista per il pomeriggio inoltrato. I disagi seguono quelli delle scorse settimane che hanno colpito diverse città del vesuviano per guasti alla condotta principale.