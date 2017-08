Carenza idrica a Torre del Greco: autobotte in città

Ancora disagi in provincia di Napoli. Ancora un guasto alla condotta idrica regionale e stavolta a rimanere senza acqua è Torre del Greco. Dopo i problemi a cui ha dovuto far fronte sabato Torre Annunziata, tocca alla vicina città corallina dover sopportare abbassamenti di pressione e mancanza d'acqua soprattutto ai piani alti degli stabili. I disservizi dureranno fino a domattina alle 8. A comunicarlo sono i tecnici della Gori. Diverse le strade cittadine coinvolte dal confine con Torre Annunziata fino a quello con Trecase.

La Gori ha previsto l'utilizzo di un'autobotte per il rifornimento d'acqua a via Nuova Resina. Queste nel dettaglio le zone e le strade coinvolte: via Nazionale, viale Europa, via Ponte della Gatta, via Torretta Fiorillo, vico Lava Troia, via Santa Maria La Bruna, via Mortelle, via Gurgo, via Campanariello, via Pagliarone, via Sannazzaro, via Leopardi, via Salzano, via Nuova Resina, via Cappella degli Orefici, via Pagliarelle, via Montagnelle, via Viuli, Salita Montagnelle, via Pisani, via Giovanni XXIII, via Camaldoli, via Piemonte, via Crocifisso e via Tironi.