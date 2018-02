Rubinetti a secco a Torre del Greco

Ancora emergenza idrica a Torre del Greco. Stavolta a fermare il flusso d'acqua saranno dei lavori programmati alla rete idrica. Il blocco è previsto per lunedì 19 febbraio dalle 14 alle 22. Sono diverse le zone del centro cittadino che rimarranno a secco.

Le strade interessate dal disagio sono: via Sedivola e traverse, via Martiri d’Africa e traverse, Corso Avezzana, via della Repubblica, via Marconi, via Mazzini, viale Francesco Balzano, via Brancaccio, via Cristoforo Colombo, via Diaz, viale Madonna, via Circumvallazione (tratto da Corso Avezzana fino angolo Via Brancaccio) e relative traverse.