Ritrovata Filomena Spineto: è a Genova

È stata ritrovata la 20enne di Torre del Greco, Filomena Spineto, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa ieri mattina. La 20enne è a Genova e la notizia è arrivata alla famiglia e alle forze dell'ordine tramite una segnalazione. I carabinieri corallini, insieme ai colleghi sul posto, hanno accertato che si tratta di lei. La famiglia è partita immediatamente per andare a prenderla. A confermarlo è il marito della giovane corallina in viaggio con altri familiari.

Non è ancora chiaro come e perché la 20enne torrese sia arrivata, o sia andata di sua spontanea volontà, in una città tanto distante da causa. Quando tornerà a casa dovrà fornire tutte le spiegazioni del caso ai carabinieri della stazione corallina. Ad attenderla ci sono le due figlie piccole nella sua abitazione di piazza Luigi Palomba da cui era scomparsa ieri mattina dopo aver detto ai parenti di uscire per una veloce commissione. Per questo motivo non aveva portato con sé né borsa, né cellulare, mandandoli nel panico quando non ha fatto ritorno a casa ad ora di pranzo.