Scomparsa 20enne torrese. Uscita per un regalo non è rientrata

Sono ormai quasi 24 ore che è scomparsa la giovanissima Filomena Spineto di Torre del Greco. La ragazza ieri pomeriggio ha detto ai familiari di voler uscire per andare a comprare un regalo e non è più tornata. La 20enne vive a piazza Luigi Palomba, in pieno centro corallino, ed ha lasciato la sua abitazione ieri mattina. Non ha portato con sé né il cellulare e né la borsa e non è più tornata nella sua abitazione. Si trattava di una commissione di pochi minuti e per questo motivo ha lasciato tutto a casa. I parenti, non appena si sono resi conto che non era tornata per pranzo, hanno dato immediatamente l'allarme e da qualche ora impazzano anche gli appelli su Facebook per riuscire a ritrovarla.

Sono gli stessi familiari che stanno chiedendo l'aiuto di tutta la cittadinanza per riuscire ad ottenere notizie riguardo la propria cara. Le ultime persone che l'hanno vista hanno riferito che indossava un maglione pesca, un giubbotto ed un cappello nero, leggins neri e scarpe da ginnastica. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione corallina. Al momento sono al vaglio delle investigatori tutte le ipotesi ed ogni ora che passa cresce la tensione. La 20enne è sposata ed ha due figli. La segnalazione è arrivata anche al noto programma “Chi l'ha visto?” che ha caricato una scheda sul proprio sito.