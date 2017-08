Morto in attesa in ospedale: celebrati i funerali

Si sono celebrati questa mattina nella chiesta di San Vincenzo Postiglione a Torre del Greco, i funerali di Antonio Scafuri, il 23enne morto dopo essere rimasto in attesa per quattro ore in “codice rosso” all'ospedale “Loreto Mare” di Napoli. Dopo che il pm ha rilasciato la salma in seguito all'autopsia svoltasi ieri, oggi si è celebrato il rito funebre alla presenza di numerosi amici e parenti.

Il feretro era bianco ed è stato accompagnato dagli amici e tifosi della squadra locale di calcio, la Turris. Cori e fumogeni hanno accolto l'uscita della bara dalla chiesa. Tra 90 giorni si conosceranno i risultati dell'autopsia che potrebbe dare delle indicazioni all'indagine che è stata affidata ai carabinieri a cui si è rivolta la famiglia sin dal primo momento per denunciare l'equipe medica che aveva in cura il 23enne.