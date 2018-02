Grillo e Di Maio a Torre del Greco: «Non siamo tutti uguali»

Sul palco allestito in piazza Santa Croce dall’associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco sono saliti insieme. Ad attendere il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ed il fondatore del Movimento, Beppe Grillo, c’erano tantissimi militanti e simpatizzanti che li hanno accolti con un lungo applauso. “Il comparto marittimo è fondamentale, ci batteremo per voi”, questo l’impegno annunciato da Di Maio sul palco che ha affrontato poi il tema del lavoro e della disoccupazione giovanile in particolare. A seguire l’intervento di Grillo. "Lo Stato non conta più nulla, nessuno Stato può capire come investire qui se non le persone di qua. Il mondo va così, si decentra, ci sono città-Stato, stiamo un po’ tornando al Medioevo.

Non vogliamo sostituirci a un potere, vogliamo dare uno strumento ai cittadini per decidere loro direttamente”. Il riferimento è ai referendum in Svizzera. “Lo Stato non conta più nulla, nessuno Stato può capire come investire qui se non le persone di qua”. Il comico ligure ha strappato anche una risata ai presenti, quando il suo discorso è stato interrotto per qualche secondo dalle campane della chiesa di Santa Croce. Alzando gli occhi al cielo ha detto: “Aiutaci ti prego, devi venire giù. E non mandarci tuo figlio, devi venire tu adesso”. Presente sul palco anche il candidato pentastellato a Torre del Greco Luigi Gallo.