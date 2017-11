Maltempo a Torre del Greco: bloccate diverse strade

Torre del Greco è una delle città della provincia napoletana ad aver pagato maggiormente il maltempo delle ultime ore. Diverse strade principali sono rimaste bloccate da diversi allagamenti che hanno inibito il traffico veicolare. A cominciare da via Litoranea il cui sottopassaggio principale è rimasto allagato bloccando completamente il passaggio. Stesse criticità colpiscono anche la località Montagnelle dove diverse abitazioni a piano terra sono rimaste bloccate da una colata di fango tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Problemi anche nella zona del Vesuvio colpita dagli incendi della scorsa estate. Emergenza idrica infine nella zona dello stadio Liguori dove le utenze delle strade circostanti resteranno senz'acqua fino ad oggi pomeriggio. È stato istituito in città anche il Centro operativo comunale voluto dal commissario prefettizio Giacomo Barbato. L'obiettivo è quello di coordinare tutte le forze in campo per riuscire a risolvere le criticità più importanti.