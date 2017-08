Molestie sulla Circumvesuviana: la denuncia di una donna

Un racconto che rappresenta una vergogna per il territorio vesuviano ma che addirittura sembra essere diventata la normalità. Teatro, una stazione della Circumvesuviana, quella di via del Monte a Torre del Greco. Nessuna biglietteria, nessun presidio per i controllori, la desolazione più assoluta. Lì una passeggera ha dovuto subire per diversi minuti le molestie verbali di un uomo.

È stata costretta a chinare il capo e sperare che non le accadesse nulla. Come lei tante altre persone quotidianamente in balia delle angherie o ancora peggio di molestie sessuali più o meno esplicite. La sua denuncia è stata pubblicata sui social e affidata al numero verde dell'Eav prima di rivolgersi alle forze dell'ordine per quella formale. A raccontarlo è stata l'edizione online de “Il Mattino”.