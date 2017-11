Aggredisce i carabinieri che difendevano la compagna: in manette

Aveva appena litigato con la compagna, picchiandola, poi era uscito di casa. La donna aveva chiamato i carabinieri ma, nonostante il loro arrivo, l'uomo aveva provato a rientrare in casa fino ad aggredire un militare. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 45enne di Torre del Greco, fermato nella tarda serata di ieri in un appartamento di vico Piazza. I militari della radiomobile corallina erano intervenuti perché chiamati da una donna picchiata dal convivente.

Una volta sul posto hanno dovuto far fronte alla rabbia dell'uomo che, nonostante la loro presenza, voleva rientrare in casa. Dopo una colluttazione, che è valsa ai militari lesioni guaribili in sette giorni, i carabinieri gli hanno stretto le manette ai polsi ed oggi verrà giudicato con rito direttissimo dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Torre Annunziata.