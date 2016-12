Riapre il parco Loffredo-Bottazzi

Riapre da questa mattina uno storico parco di Torre del Greco. Si tratta del parco Loffredo-Bottazzi che da oggi torna in funzione. Il parco di via Marconi torna a disposizione della cittadinanza corallina dopo un lungo contenzioso con l'Asl Napoli 3 Sud. Lo hanno annunciato con soddisfazione gli assessori Salvatore Quirino e Luigi Mele, rispettivamente con le deleghe al Patrimonio e ai Lavori pubblici. Il parco resterà aperto inizialmente dalle 9 alle 14 tutti i giorni. L'area verde, di proprietà dell'Asl, era stata data in comodato d'uso gratuito all'ente di Palazzo Baronale in cambio dei locali di via Calastro dove aveva trovato sistemazione l'azienda sanitaria.

Uno “scambio” che però venne congelato dall'allora commissario straordinario dell'Asl che decise di revocare la convenzione. Da quel momento sono passati due anni e ai problemi con l'azienda sanitaria si sono aggiunte le carenze strutturali di cui il parco era rimasto vittima nel periodo di scarsa manutenzione. Tutto risolto in tempo per l'apertura salutata con grande soddisfazione dal primo cittadino Ciro Borriello che ha parlato di «promessa mantenuta con la cittadinanza».