"Il posto è mio", maxi rissa tra parcheggiatori abusivi: tre arresti

Rissa a Torre del Greco in via Nazionale: una pattuglia della Stazione Carabinieri di Torre del Greco-Capoluogo in transito ha notato 3 cittadini nigeriani che si prendevano a pugni e calci.

I militari sono corsi a bloccarli e li hanno tratti in arresto per rissa aggravata. Il motivo: ognuno reclamava come proprio il “posto” di parcheggiatore abusivo. Gli arrestati hanno rispettivamente 28enne, 20 e 26 anni. Sono tutti domiciliati a Napoli e incensurati. Dopo le formalità sono in attesa del rito direttissimo.