Scarcerato l'ex sindaco Ciro Borriello

L'ex sindaco di Torre del Greco, Ciro Borriello è stato scarcerato questa mattina. Il giudice del tribunale di Torre Annunziata, Luisa Crasta ha accolto l'istanza di scarcerazione presentata dal legale di Borriello. Il magistrato ha revocato gli arresti domiciliari concessi a fine agosto dal tribunale del Riesame di Napoli. In quella occasione vennero concessi i domiciliari dopo la reclusione in carcere per l'ex cittadino accusato di corruzione.

A tre mesi di distanza dall'arresto, Borriello torna in libertà ma dovrà difendersi dalle accuse secondo cui avrebbe preso una tangente dalla ditta di gestione dei rifiuti vincitrice dell'appalto cittadino. Il chirurgo potrà farlo, però, da uomo libero provando a rispondere ai gravi addebiti mossi dalla procura oplontina.