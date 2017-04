Sequestrati 250 chili di pesce avariato

Con l'arrivo della Pasqua aumentano anche i controlli per vigilare sulla giusta conservazione degli alimenti. In particolare di pesce e frutti di mare che finiscono sempre in questo periodo sotto la lente d'ingrandimento delle autorità. È quello che hanno fatto i militari della Guardia costiera e dei carabinieri questa mattina a Torre del Greco dove hanno sequestrato un totale di 250 chili di pesce avariato o in cattivo stato di conservazione.

In totale i controlli hanno riguardato otto esercizi commerciali dove è stata sequestrata la merce. Il cibo sequestrato era in cattivo stato o comunque non rispettava le norme per la regolare conservazione. Tutti i proprietari delle pescherie sottoposte a controllo e dove sono state riscontrate le irregolarità sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Ai loro danni sono state comminate anche le sanzioni amministrative previste dalla legge.