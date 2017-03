Sparò a salve contro ragazzi che lo disturbavano: condannato

Una condanna a due anni e mezzo. È stata questa la decisione presa dalla seconda sezione penale del tribunale di Torre Annunziata ai danni di Giuseppe Onesto, condannato per aver sparato a salve dal proprio balcone per scacciare dei ragazzi che gli davano fastidio con degli schiamazzi a Torre del Greco. Ai suoi danni venne mossa anche l'accusa di detenzione abusiva d'arma da fuoco per il possesso di un fucile calibro 20 privo di matricola. I fatti risalgono allo scorso luglio quando il 44enne corallino, già noto alle forze dell'ordine aveva esploso dei colpi d'arma da fuoco per allontanare un gruppo di ragazzi.

Non solo, infatti, non pago di aver prima minacciato i ragazzi e poi di aver sparato con la pistola a salve, scese in strada scagliandosi contro le auto parcheggiate sotto la sua abitazione. Con un arnese in ferro ne ha danneggiò due prima che arrivassero i carabinieri e lo calmassero. I militari si fecero consegnare la pistola con cui aveva sparato scoprendo poi in casa, oltre che 65 cartucce per ricaricare l'arma, anche un fucile calibro 20 privo di matricola e alcune cartucce calibro 12 e 7,62.