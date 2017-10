Pioggia blocca ambulanza con ferito a bordo a Trecase

È dovuto intervenire un fuoristrada per riuscire a portare un ferito all'ospedale di Boscotrecase ieri pomeriggio. La pioggia ha bloccato un'ambulanza lungo via Cifelli, la strada di Trecase che porta al nosocomio boschese. Come sempre accade per le prime piogge stagionali, l'arteria che porta al Vesuvio si allaga diventando un vero e proprio corso d'acqua a volte impervio per le vetture che devono attraversarlo.

Ieri poteva finire davvero male visto tutto il tempo che la paziente ha dovuto aspettare nell'ambulanza bloccata dall'acqua prima di poter essere assistita dai medici dell'ospedale Sant'Anna. Una vera e propria lava di acqua e detriti hanno ostruito il passaggio del mezzo dopo un temporale durato solo mezz'ora. L'intervento del fuoristrada e le condizioni non gravi della paziente hanno evitato il peggio.