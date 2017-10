Truffatore milanese arrestato a Torre del Greco

La polizia ha telefonato dicendogli di dover notificare un atto. Lui, per lavoro in provincia di Napoli, si è presentato al commissariato di Torre del Greco e lì è stato arrestato. È successo ad un truffatore di Milano di 32 anni, A.V., fermato dagli agenti corallini su segnalazione dei colleghi meneghini. L'uomo, insieme ad altri quattro complici, aveva messo a segno in Lombardia una serie di truffe agli anziani riuscendo a totalizzare un “bottino” di 40mila euro. Cinque truffe su anziani ignari che venivano convinti di avere delle pendenze per diverse migliaia di euro con Enel e in alcuni casi venivano accompagnati a prelevare i contanti in banca per saldare il debito.

Ad un ultraottantenne allettato erano stati rubati degli assegni poi cambiati in banca per un totale di 18mila euro. Col passare del tempo però il loro modus operandi è diventato sempre più noto allertando i parenti delle vittime che li hanno denunciati agli agenti del commissariato “Greco Turro” di Milano. I poliziotti a loro volta hanno escogitato un piano che ha portato all'arresto del capo-banda in provincia di Napoli e il suo successivo trasferimento nel carcere di Poggioreale.

Per tutti gli aggiornamenti Milanotoday.it